Лавров: Всего три страны могут помочь Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал переговоры России, Турции и Ирана наиболее эффективным форматом для урегулирования конфликта в Сирии. Другие форматы оказались не эффективными, заявил он после трехсторонних переговоров в Москве.

"Считаю наиболее эффективным тот формат, который вы сегодня наблюдаете. Это не попытка бросить тень на усилия других наших партнеров добиться прогресса в урегулировании сирийского кризиса. Это просто констатация факта", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главами внешнеполитических ведомств Турции и Ирана.

"На сегодняшний день формат "тройки" - Иран, Россия и Турция, по крайней мере, практическими делами доказывает свою востребованность", - добавил российский министр.

По его словам, именно "действия наших трех стран помогут преодолеть застой в усилиях по сирийскому урегулированию".