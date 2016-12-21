Астрологи дали неожиданный прогноз о будущей политике Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет "мощную кнопку манипуляции" президентом России Владимиром Путиным; президентство Трампа может оказаться недолгим. Об этом в эфире "Обозревателя" рассказали астрологи международной категории, астропсихологи Елена Осипенко и Юрий Буянов, передают Нескучные новости.





"У него есть мощная кнопка манипуляции Путиным, а через него и Россией. Потому что он очень хорошо знает его слабое место. Мы не будем говорить о слабых местах Путина, я думаю, что это очень интимные моменты, но мне кажется, что их контакт будет очень интересным. И очень хорошим для Украины", - сказала Елена Осипенко.





Оценивая личность нового президента США, астрологи отметили, что Трамп – "прежде всего, артист", "непредсказуемый игрок", независимый и эксцентричный человек.





"Я посмотрела Трампа с разными политиками - и с Порошенко, и с Путиным, и с Меркель. Мне кажется, это тот персонаж, который может расшевелить общество", - заметила Елена Осипенко.





Юрий Буянов, в свою очередь, подчеркнул: не следует ожидать, что Трамп будет играть для Украины роль Санта Клауса, раздающего подарки. "Даже нынешняя администрация США прозрачно намекала нашим лидерам, что пора уже заняться делом. Этот уже будет говорить прямо и конкретно", - убежден он.





По оценкам астрологов, день инаугурации президента 20 января "не является плохим". Они объясняют такой выбор рекомендациями Института астрологии США. В то же время они отметили, что "у него очень сложный январь до этого дня". "То ли много дел, то ли переживаний, то ли он чего-то боится".





Вместе с тем Елена Осипенко сказала: "У Трампа я вижу небольшой период правления – 2-3 года. Дальше я не чувствую. То ли он сам откажется, то ли он будет наиболее эффективен в эти первые 2-3 года", - предположила она.



