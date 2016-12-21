На Земле 21-22 декабря ожидаются небольшие геомагнитные бури

Это событие может вызвать магнитные волнения вокруг полюсов нашей планеты. Прогнозисты оценивают в 60 % шанс незначительных G1-класса геомагнитных бурь 21 декабря с увеличением до 65 % 22 декабря.





Наша планета столкнется с потоком солнечного ветра, поступающего из указанной на снимке выше корональной дыры (темная область на изображении).













Корональная дыра — это область солнечной короны с пониженными температурой и плотностью плазмы. Это происходит, когда в результате некоторых взаимодействий магнитные линии звезды размыкаются и Солнце начинает «терять» плазму. Свободно истекающая из околосолнечного пространства плазма называется солнечным ветром.











