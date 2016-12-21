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20 декабря 16, 22:31
На Земле 21-22 декабря ожидаются небольшие геомагнитные бури
Магнитные бури
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Сегодня, 20 декабря, Земля, как ожидается, вступит в поток солнечного ветра, вытекающего с высокой скоростью из большого отверстия в атмосфере Солнца.
Это событие может вызвать магнитные волнения вокруг полюсов нашей планеты. Прогнозисты оценивают в 60 % шанс незначительных G1-класса геомагнитных бурь 21 декабря с увеличением до 65 % 22 декабря.

Наша планета столкнется с потоком солнечного ветра, поступающего из указанной на снимке выше корональной дыры (темная область на изображении).



Корональная дыра — это область солнечной короны с пониженными температурой и плотностью плазмы. Это происходит, когда в результате некоторых взаимодействий магнитные линии звезды размыкаются и Солнце начинает «терять» плазму. Свободно истекающая из околосолнечного пространства плазма называется солнечным ветром.



Источник: gismeteo.ua
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