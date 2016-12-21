Убийство посла лишь сблизило Турцию и Россию

По мнению редакции The Washington Post, убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре послужило укреплению альянса между режимами Путина и Эрдогана, что может привести к исключению США из завершающего этапа сирийской гражданской войны и ослаблению влияния Вашингтона на всем Ближнем Востоке. "По крайней мере, таковы явные намерения Путина", - говорится в статье.

"Жестокое убийство посла Андрея Карлова турецким полицейским офицером стало трагическим знаком того, что Россия может дорого заплатить за вмешательство в Сирии, получая ответные удары. Убийца крикнул: "Не забывайте Алеппо", упомянув город, в котором Россия бомбила больницы и дома мирных жителей, чтобы помочь режиму Башара Асада захватить его восточную половину, - указывают журналисты. - Однако пока Путин, по-видимому, упивается победой и пользуется своими политическими преимуществами".

Во вторник министр иностранных дел РФ принял коллег из Турции и Ирана, чтобы согласовать "дорожную карту" по урегулированию в Сирии, названную "Московской декларацией". Путин и Эрдоган между тем пришли к соглашению не позволить убийству Карлова повредить российско-турецким отношениям и вместо этого озвучили "теории, согласно которым США каким-то образом ответственны за убийство", говорится в статье.

The Washington Post выражает сомнение, что российско-иранско-турецкая ось действительно может закончить войну. "На севере и юге Сирии еще остается более 100 тыс. вооруженных повстанцев, и многие из них скоро могут присоединиться к возглавляемой исламистами коалиции. Однако Россия и Турция в состоянии потихоньку способствовать друг другу в достижении целей: Россия и Иран хотят устранить альтернативы режиму Асада, а Эрдоган - помешать курдам получить контроль над районами на севере Сирии, прилегающими к границе с Турцией. В краткосрочной перспективе стороны могут предпочесть перемирие либо каждая может начать наступление на своих собственных противников", - говорится в статье.

Все три стороны говорят, что они будут продвигать политические переговоры между режимом и некоторыми утвержденными Россией "оппозиционными" фигурами, независимо от Организации Объединенных Наций.