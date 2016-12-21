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21 декабря 16, 11:33
Взрывы на ярмарке фейерверков в Мексике, число жертв растет
фейерверк
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На месте рынка сейчас обугленный пустырь.

Число жертв серии взрывов на ярмарке фейерверков Сан-Паблито в мексиканском городе Тультепек выросло до 31 человека. Кроме того, десятки людей получили ранения, передает агентство Reuters.

На месте рынка сейчас обугленный пустырь. В результате взрывов некоторые дети получили ожоги более 90% тела и были госпитализированы в Галвестон (Техас, США).

Губернатор штата Мехико Эрувиль Авила пообещал найти и наказать виновных, а также оказать финансовую помощь пострадавшим.

Напомним, взрывы произошли 20 декабря в преддверии шумных рождественских праздников, когда многие мексиканцы запаслись фейерверками.
Korrespondent
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