Трамп не считает Россию угрозой для США

"В служебной записке Пентагона, где перечислены "приоритеты в обороне" для новой администрации Трампа, сказано, что главные заботы избранного президента - разгром "Исламского государства" (запрещенного в РФ. - Прим. ред.), отмена ограничений бюджета, разработка новой стратегии кибербезопасности и изыскание способов повысить эффективность", - пишет Foreign Policy. "Но в этой служебной записке ни разу не упоминается Россия, которую высокопоставленные офицеры расценивают как "угрозу номер один" для США", - подчеркивают журналисты издания, ознакомившиеся с документом.

Между тем "высшие должностные лица в Пентагоне и в разведывательном сообществе США много лет называли Россию главной угрозой, так как она обладает огромным ядерным арсеналом, изощренным киберпотенциалом и недавно модернизированными вооруженными силами, а также готова бросать вызов США и их союзникам на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других регионах", отмечают авторы.

Служебная записка датирована 1 декабря, ее автор - и.о. заместителя министра обороны Брайан Маккион, адресаты - сотрудники его аппарата. "Маккион сообщает в документе, что список приоритетов из четырех пунктов был получен им от Миры Рикардель, бывшей сотрудницы администрации Буша, а ныне содиректора "переходной команды" Трампа в Пентагоне", - пишет издание. На сайте журнала есть ссылка на полный текст служебной записки.

Со своей стороны, Джессика Дитто, пресс-секретарь переходной команды Трампа, отказалась пояснить, какое место Россия занимает в приоритетах обороны для избранного президента США, но сказала, что эта служебная записка - "не всеобъемлющая".

Трамп открыто уверял, что улучшение отношений с Россией отвечает интересам США, напоминает издание. Но внешнеполитический истеблишмент США по-прежнему смотрит на Москву с глубоким скептицизмом.

В феврале прошлого года директор национальной разведки США Клэппер заметил: "Исламское государство" "не может нанести смертельный урон США, а Россия может".

Несколько недель назад чиновник, руководящий в Пентагоне закупками вооружений, сказал, что теперь оборонительный бюджет США сориентирован в первую очередь на противодействие Москве.

"Главнокомандующий войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сообщал нашему изданию, что Пентагон и его союзники по НАТО специально изменили некоторые учения, дабы воспроизвести сражения с российскими вооруженными силами", - пишут авторы. Издание упоминает о сотнях американских, британских и канадских инструкторов, обучающих украинских военнослужащих.

"При администрации Трампа эти инициативы, возможно, будут свернуты, но не без боя", - пишет журнал. "Ястребы" из числа конгрессменов-республиканцев поклялись сопротивляться смягчению курса в отношении России.