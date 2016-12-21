Турция примет круизные судна, заходившие в порты Крыма

Турция согласилась на прием в порте Стамбула круизных судов, которые будут заходить также в порты Крыма и Кавказа. Об этом в среду, 21 декабря, заявил заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.

"Мы вели переговоры с турецкими властями. Сначала был получен отказ, так как суда должны были заходить в порты Крыма. Но затем "добро" мы получили, это было зафиксировано", – сказал Олерский.





По словам чиновника, российские круизные суда начнут курсировать по маршруту в Черном море с начала курортного сезона 2017 года.





Как сообщал Корреспондент.net, 21 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкий корабли не появятся в Крыму.



