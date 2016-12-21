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21 декабря 16, 13:03
Турция примет круизные судна, заходившие в порты Крыма
круиз
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Решение принято, несмотря на санкции Евросоюза.
Решение принято, несмотря на санкции Евросоюза.

Турция согласилась на прием в порте Стамбула круизных судов, которые будут заходить также в порты Крыма и Кавказа. Об этом в среду, 21 декабря, заявил заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.

"Мы вели переговоры с турецкими властями. Сначала был получен отказ, так как суда должны были заходить в порты Крыма. Но затем "добро" мы получили, это было зафиксировано", – сказал Олерский.

По словам чиновника, российские круизные суда начнут курсировать по маршруту в Черном море с начала курортного сезона 2017 года.

Как сообщал Корреспондент.net, 21 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкий корабли не появятся в Крыму. 
Korrespondent
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