Убийца российского посла - бывший охранник Эрдогана

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который застрелил посла РФ, восемь раз обеспечивал безопасность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с момента попытки государственного переворота в июле этого года. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным газеты Hurriyet 22-летний Алтынташ, который был ликвидирован сотрудниками полиции после совершения убийства, с 15 июля восемь раз нес службу на мероприятиях, в которых участвовал Эрдоган.

Также следователи рассказали подробности о подготовке Алтынташа к убийству.

Мевлют Мерт Алтынташ забронировал номер в гостинице, расположенной в пешей доступности от Центра современного искусства (ЦСИ), где произошло покушение. На следующий день он приехал к центру из столичного района Кечиорен на такси и проверил, можно ли беспрепятственно пройти в выставочные залы под видом полицейского, не проходя рамку металлоискателя и рентгена.

Повторно к ЦСИ он прибыл 19 декабря в день покушения. Он оплатил такси наличными, не взяв сдачи, пошел заселяться в гостиницу. До этого утром он купил новый костюм, который был на нем в момент нападения.

В номере гостиницы, который сейчас опечатан полицией, найдены рукописные записи исламистского и джихадистского толка, книги о террористической группировке "Аль-Каида" и джихаде. В доме Алтынташа обнаружена также литература о ФЕТО.

В галерею он пришел под видом сотрудника полиции, показав соответствующее удостоверение.

В Турции задержаны пять человек в связи с убийством посла РФ

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов убит в Анкаре во время открытия выставки картин в понедельник, 19 декабря. В него выпустили девять пуль.

Также сегодня из Турции в Москву прибыл рейс с телом убитого Андрея Карлова. На борту находилась вдова посла. Глава МИД России Сергей Лавров приехал в аэропорт, чтобы встретить самолет.