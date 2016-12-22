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21 декабря 16, 15:09
Украинцев среди пострадавших в Мексике не обнаружено
мексика
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По состоянию на утро среды, 21 декабря, украинцев среди пострадавших в результате взрыва на рынке фейерверков в Мексике не обнаружено.

В настоящее время посольство проверяют эту информацию. Об этом говорится в сообщении пресс-служба департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Как сказано в сообщении, размещенном в Twitter, в Мексике от взрыва на рынке фейерверков погибли 36 человека, 72 - получили ранения. Около 40 человек пропали без вести. По предварительной информации Посольства, украинцев среди пострадавших нет, - заверили в консульстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, взрыв произошел на популярном рынке Сан-Паблито в городе Тультепек примерно за 32 километрах к северу от Мехико накануне рождественских праздников. Ранее сообщалось о 31 погибшем.
URA-Inform
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