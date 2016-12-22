Украинцев среди пострадавших в Мексике не обнаружено

В настоящее время посольство проверяют эту информацию. Об этом говорится в сообщении пресс-служба департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Как сказано в сообщении, размещенном в Twitter, в Мексике от взрыва на рынке фейерверков погибли 36 человека, 72 - получили ранения. Около 40 человек пропали без вести. По предварительной информации Посольства, украинцев среди пострадавших нет, - заверили в консульстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, взрыв произошел на популярном рынке Сан-Паблито в городе Тультепек примерно за 32 километрах к северу от Мехико накануне рождественских праздников. Ранее сообщалось о 31 погибшем.