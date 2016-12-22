Меркель зажата в тисках популистов

Пока неизвестно, кто стоит за терактом в Берлине. "Но ХСС и АдГ считают иначе: для них вина за произошедшее лежит, в том числе, и на Меркель. В преддверии избирательной кампании по выборам в Бундестаг в 2017 году давление на канцлера вырастает как никогда. Нервозность ощущается даже внутри ее собственной партии", - констатирует автор публикации на сайте Focus Флориан Райтер.

"Маркус Претцель был тут как тут. Депутат Европарламента от "Альтернативы для Германии" спустя всего час после теракта на берлинской рождественской ярмарке эмоционально написал в Twitter: "Эти смерти на совести Меркель". А председатель ХСС Хорст Зеехофер высказался в том ключе, что "мы должны заново переосмыслить и законодательно отрегулировать всю миграционную политику и политику в сфере безопасности", и это должно быть сделано ради жертв, считает политик.

"Ради жертв", комментирует автор, нужно для начала перестать использовать любую подвернувшуюся возможность в интересах собственной политической программы. "Высказывания Претцеля или Зеехофера - часть продуманной стратегии, целенаправленно загоняющей канцлера Меркель в угол", - уверен Райтер.

"Незадолго до начала предвыборной гонки теракт в Берлине стал потрясением не только для всей Германии, но и для политического фундамента главы германского правительства. Обоснованно или нет, критики политики федерального канцлера рассматривают любое преступление, совершенное кандидатом на получение статуса беженца, в контексте проводимой Меркель миграционной политики. Чудовищный теракт, унесший жизни более 10 человек, и подавно вписывается в этот контекст", - пишет журналист.

Если выяснится, что преступник - беженец, "это будет тяжело для нас всех", заявила Меркель. "АдГ и ХСС восприняли эти слова как глоток свежего воздуха - и стали еще больше загонять канцлера в популистские тиски. И если АдГ на предстоящих выборах в Бундестаг рассчитывает на хорошую прибавку голосов, в частности за счет снижения популярности самой ХДС, то ХСС надеется на уступки в миграционной политике", - поясняет Райтер, напоминая о требовании партии ввести верхнюю границу количества разрешений на получение статуса беженца.

"Перед стартом избирательной кампании Меркель как никогда нуждается в поддержке собственной партии, но, похоже, берлинский теракт внес сумятицу и в ее ряды. Так, министр внутренних дел земли Саар Клаус Буйон заявил, что "Германия находится в состоянии войны, однако некоторые, стремясь видеть только хорошее, этого не замечают", - передает автор.

Требования Зеехофера относительно нового законодательного регулирования миграционной политики не имеют смысла, считает вице-председатель ХДС Армин Лашет. Выводы можно делать лишь тогда, когда на руках имеются факты, подчеркивает политик. "ХСС и АдГ так долго ждать не намерены - ведь фрау канцлер можно навредить уже сейчас", - заключает журналист.