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21 декабря 16, 15:11
ИГИЛ призывает устраивать новые теракты как в Берлине
ИГИЛ,Исламское
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После берлинского теракта с грузовиком, жертвами которого стали 12 человек, немецкоязычные члены ИГИЛ призывают устраивать новые аналогичные теракты на рождественских рынках.

После берлинского теракта с грузовиком, жертвами которого стали 12 человек, немецкоязычные члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) призывают устраивать новые аналогичные теракты на рождественских рынках, сообщает немецкий таблоид Bild. Соответствующая пропаганда уже давно ведется в одном из приватных каналов мессенджера Telegram.

В частности, немецкоязычный джихадист из ИГИЛ спустя всего несколько часов после теракта написал, что "подобный вид теракта практически нельзя остановить, а нужны для него всего лишь легковой или грузовой автомобиль, твердое намерение и толпа кафиров (неверных. - Прим. ред.)".

Между тем пока террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт в Берлине ни на одном из своих официальных каналов. Соответствующее сообщение, взятое из иракского источника, а затем растиражированное, "не особо правдоподобно", как отмечает Bild.

Да, "произошедшее в Берлине, а именно грузовик, врезавшийся на большой скорости в толпу людей, похоже на теракт в Ницце 14 июля нынешнего года, в национальный праздник День взятия Бастилии, во время которого террорист убил 86 человек. Тем более, что у нового теракта есть символическое значение: согласно логике исламских террористов рождественский рынок является привлекательной целью и вписывается в пропагандируемую ИГИЛ "борьбу с крестоносцами".

Тем не менее, неясным остается то, почему террорист скрылся с места совершения теракта, ведь целью исламских террористов является собственная смерть, после которой они становятся мучениками. Более того, во время теракта в Берлине никто из свидетелей не слышал обычных для террористов выкриков "Аллах акбар". К примеру, террорист в Ницце неоднократно кричал: "Аллах акбар", добавляет Bild.

Inopressa
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