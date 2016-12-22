В Германии оцеплен торговый центр с подозреваемым в теракте

В немецком Дюссельдорфе оцеплен торговый центр, где может находиться подозреваемый в совершении теракта в Берлине.

Как сообщает Bild, в полицию сообщил очевидец, который якобы узнал гражданина Туниса Аниса А., подозреваемого в терроризме.

В то же время, отмечают журналисты издания, ситуация вокруг торгового центра довольно "расслабленная".

Ранее немецкие издания опубликовали фото подозреваемого в теракте в Берлине.

19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу. Полиция подтвердила гибель 12 человек, еще 48 человек получили ранения. Среди жертв теракта в Берлине может быть украинец.