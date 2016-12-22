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21 декабря 16, 16:42
В Германии оцеплен торговый центр с подозреваемым в теракте
Германия
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О похожем на террориста человеке сообщил один из жителей.
В немецком Дюссельдорфе оцеплен торговый центр, где может находиться подозреваемый в совершении теракта в Берлине. 
 
Как сообщает Bild, в полицию сообщил очевидец, который якобы узнал гражданина Туниса Аниса А., подозреваемого в терроризме.
 
В то же время, отмечают журналисты издания, ситуация вокруг торгового центра довольно "расслабленная".
 
Ранее немецкие издания опубликовали фото подозреваемого в теракте в Берлине.
19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу. Полиция подтвердила гибель 12 человек, еще 48 человек получили ранения. Среди жертв теракта в Берлине может быть украинец.
Korrespondent
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