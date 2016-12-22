В Мосуле ИГИЛ целенаправленно убивает мирных жителей

Убивают они тех, кто отказывается вступить в их ряды, при этом отступая перед натиском иракских сил. Такие сведения передает Associated Press со ссылкой на правозащитников международной организации Human Rights Watch.

В HRW поговаривают, что в Мосуле обычные граждане все чаще и чаще становятся жертвами перекрестного огня – уже убито 19 человек. Еще десятки людей ранены.

Согласно информации правозащитников, смертельные исходы наступают от "минометного или снайперского огня, взрывов заминированных автомобилей и придорожных бомб" исламистов, а также от "авиаударов иракских сил и коалиции во главе с США".

Опкубликованное в среду, 21 декабря, заявление HRW основывается на интервью полусотни человек, бежавших с востока Мосула. В HRW отмечают, что нападения на гражданских лиц или использования их в качестве живых щитов квалифицируются как военные преступления.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно появилась информация о готовящихся нападениях ИГИЛовцев. Как стало известно стражам порядка из мессенджера боевиков, одна из атак может быть запланирована во время конкурса красоты "Мисс Вселенная", который состоится в январе следующего года на Филиппинах.