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21 декабря 16, 18:39
В Кремле считают убийство посла нападением на РФ
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При этом российский президент "четко сформулировал свою решимость не допустить того, чтобы эта провокация достигла своей цели".
При этом российский президент "четко сформулировал свою решимость не допустить того, чтобы эта провокация достигла своей цели".

Убийство российского посла в Турции фактически является нападением на страну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла – фактически нападение на страну", – сказал он.

В то же время Песков отметил, что Путин "четко сформулировал свою решимость не допустить того, чтобы эта провокация достигла своей цели".

Посла России в Турции убили на открытии выставки в Анкаре 19 декабря. Его застрелил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который ранее служил в турецкой полиции. После убийства он выкрикивал лозунги в защиту Сирии. Нападавшего застрелили правоохранители.

Позже выяснилось, что раньше убийца российского посла охранял Эрдогана.
Korrespondent
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