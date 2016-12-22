В Кремле считают убийство посла нападением на РФ

Убийство российского посла в Турции фактически является нападением на страну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла – фактически нападение на страну", – сказал он.

В то же время Песков отметил, что Путин "четко сформулировал свою решимость не допустить того, чтобы эта провокация достигла своей цели".

Посла России в Турции убили на открытии выставки в Анкаре 19 декабря. Его застрелил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который ранее служил в турецкой полиции. После убийства он выкрикивал лозунги в защиту Сирии. Нападавшего застрелили правоохранители.

Позже выяснилось, что раньше убийца российского посла охранял Эрдогана.