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21 декабря 16, 18:42
"Армия завоевания" взяла ответственность за убийство посла
убийство посла РФ
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Вооруженная коалиция Джейш аль-Фатх (Армия завоевания), членами которой являются Фронт ан-Нусра (Аль-Каида в Сирии), взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции.

Такие сведения передает Turkish Minute. Напомним, что Андрея Карлова 19 декабря расстрелял 22-летний работник полиции на выставке в Анкаре «Россия глазами турок».

Террористическая организация заявила о своей ответственности в письме, обнародованном в Интернете. Послание было написано на арабском языке.

В нем организация подчеркнула, что "один из героев" Джейш аль-Фатх" Мёрт Алтынташ казнил посла России Андрея Карлова в Анкаре", потому что мир молчит о том, что происходит в Алеппо, и для победы сирийского народа.

Как сообщал "УРА-Информ", в российском МИДе подтвердили гибель Андрея Карлова. Президент России Владимир Путин перенес традиционную ежегодную пресс-конференцию из-за случившейся трагедии.
URA-Inform
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