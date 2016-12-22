"Армия завоевания" взяла ответственность за убийство посла

Такие сведения передает Turkish Minute. Напомним, что Андрея Карлова 19 декабря расстрелял 22-летний работник полиции на выставке в Анкаре «Россия глазами турок».

Террористическая организация заявила о своей ответственности в письме, обнародованном в Интернете. Послание было написано на арабском языке.

В нем организация подчеркнула, что "один из героев" Джейш аль-Фатх" Мёрт Алтынташ казнил посла России Андрея Карлова в Анкаре", потому что мир молчит о том, что происходит в Алеппо, и для победы сирийского народа.

Как сообщал "УРА-Информ", в российском МИДе подтвердили гибель Андрея Карлова. Президент России Владимир Путин перенес традиционную ежегодную пресс-конференцию из-за случившейся трагедии.