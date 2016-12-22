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22 декабря 16, 09:59
СМИ: Российские военные грабят людей возле Алеппо - Видео
Сирия
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Об одном из случаев грабежа рассказал очевидец.
Эвакуация из восточного Алеппо сопровождается проявлениями насилия и жестокости со стороны иранских и российских военных, контролирующих блокпосты на выезде из этой части города.
 
Об одном из таких случаев Громадському рассказал сирийский журналист Монзер Этаки, который несколько дней назад покинул восточное Алеппо в рамках эвакуации.
 
"В понедельник, 19 декабря мы получили разрешение на эвакуацию, я заболел, пока жил все эти дни в машине, люди вокруг жгли свои вещи, чтобы согреться. Я попал в один из автобусов, но на одном из блокпостов российский офицер забрал у меня ноутбук, дрон, камеру. После этого нас отпустили, и мы доехали до нулевой зоны - нейтральной территории", - рассказал он.
 
По словам журналиста, некоторые повстанцы до сих пор остаются в восточном Алеппо вместе со своими семьями.
 
"Но есть еще некоторые гражданские, которые остаются в Алеппо, они хотят быть эвакуированы вместе с оппозиционными бойцами, потому что не доверяют россиянам и иранцам, которые проводят эвакуацию. Они хотят, чтобы их защитили, но ООН и Красный Крест, которые наблюдают за эвакуацией, не могут предоставить защиту. Они не могут помешать арестам людей", - сказал журналист.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу во время эвакуациии из Алеппо неизвестные сожгли автобусы для эвакуации людей.
 
Korrespondent
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