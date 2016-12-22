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22 декабря 16, 10:56
Случится ли разрыв между Россией и Турцией?
Эрдоган
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И Путин, и Эрдоган заверили, что инцидент с убийством посла не окажет негативного влияния на новую дружбу, но сближение двух стран, по мнению экспертов, имеет свои "капканы": население Турции затаило глубокую обиду на Россию из-за поддержки Асада.

После убийства в Анкаре посла России многие опасались новой эскалации в отношениях между Россией и Турцией. Тем не менее сразу после покушения президенты и Путин, и Эрдоган заверили всех, что инцидент не только не окажет негативного влияния на новую дружбу, но даже приведет к более тесному сотрудничеству, пишет Антье Шипманн на страницах Bild.

Однако российско-турецкое сближение, по мнению экспертов, имеет свои "капканы", так как население Турции затаило глубокую обиду на Россию, в том числе из-за российского участия в сирийской войне на стороне диктатора Асада.

"Турецкое общество очень внимательно следило за трагедией в Алеппо и обвиняет союзников режима Асада - Россию и Иран - в жестокости в отношении гражданского населения", - утверждает бывший депутат турецкого парламента, ныне старший научный сотрудник американского аналитического центра Foundation for Defense of Democracies Айкан Эрдемир.

По его словам, нынешняя "политика Эрдогана на российском направлении - это балансирование между реальной политикой с Москвой и настроениями на улицах". "Глава государства пытается построить прагматичные отношения с Россией и Ираном, однако его самые преданные сторонники полны гнева на обе эти страны. Лишь недавно перед консульствами России и Ирана прошли массовые протесты", - указал Эрдемир.

Inopressa
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