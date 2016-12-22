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22 декабря 16, 12:56
Убийца посла России дважды отказывался сдаться
алтынташ
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Мевлют Мерт Алтынташ получил семь ранений.
Мевлют Мерт Алтынташ получил семь ранений.

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который застрелил посла России в Турции Андрея Карлова, был убит после того, как дважды отказался сдаться правоохранителям, пишут турецкие СМИ.

По их данным, первыми на выстрелы подоспели два сотрудника дорожной полиции. Они предложили Алтынташу сдаться, но тот отказался, крикнув, что "он находится там, чтобы умереть". Он также отказался сдаться прибывшему позже подразделению спецназа.

Получив ранение в ногу, Алтынташ упал, но продолжал стрелять, перезарядив пистолет. Когда он засунул руку в карман, полицейские убили его подумав, что он террорист-смертник, собирающийся взорвать бомбу.

"А между тем в зале было много гражданских, и российский посол мог еще быть жив", – заявили СМИ сотрудники правоохранительных органов.

По данным полиции, Алтынташ получил семь ранений, а смертельной оказалась пуля, попавшая ему в шею.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему полиция убила на месте убийцу российского посла Андрея Карлова.

Также сообщалось, что турецкие правоохранители отпустили всех родственников Алтынташа, которых задержали вскоре после убийства посла РФ.
Korrespondent
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