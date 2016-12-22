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22 декабря 16, 12:56
США обеспокоены финансированием Марин Ле Пен Россией
Марин Ле Пен
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После Трампа теперь Ле Пен? Вашингтон, который недавно обвинил Россию в содействии победе Дональда Трампа в его приходе в Белым дом, убежден, что Владимир Путин предпочтет снова провести этот маневр во Франции, заставляя избрать Марин Ле Пен.

"После Трампа теперь Ле Пен? Вашингтон, который недавно обвинил Россию в содействии победе Дональда Трампа в его приходе в Белым дом, убежден, что Владимир Путин предпочтет снова провести этот маневр во Франции, заставляя избрать Марин Ле Пен", - отмечает редакция Libération.

Газета Canard enchaîné в среду раскрыла, как американская разведка обеспокоена кредитом в 30 млн долларов (28,7 млн евро), предоставленным Россией "Национальному фронту" для кампании кандидатки Марин Ле Пен на президентских выборах 2017 года. Письмо, составленное одним американским парламентарием, содержит рекомендации о том, что нужно отправить шпионов на российскую землю, чтобы провести расследование на эту тему, а именно собрать "дополнительные подробности по этой широкой кампании, предназначенной для ведения информационной войны против США и других стран, интересы которых противоречат интересам России", пишет Canard enchaîné.

Эти 30 млн долларов должны послужить в качестве оплаты кампании Марин Ле Пен, пишет Canard enchaîné, в то время как государство устанавливает "потолок" предвыборных расходов на уровне 22,5 млн евро для кандидата, прошедшего во второй тур. Американский парламентарий также пишет следующее: "В случае победы Марин Ле Пен признает Крым составной частью российской территории". О чем она уже объявила несколько месяцев назад. Еженедельник задал вопросы по этому поводу казначею партии "Национальный фронт" Валлерану де Сен-Жюсту, который ответил: "У нас нет никаких особых проблем. Мы не дадим никаких дополнительных подробностей". Сама Марин Ле Пен еще никак не отреагировала, несмотря на требования со стороны различных партий, в частности, Социалистической партии, сообщает редакция.
Inopressa
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