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22 декабря 16, 15:01
Убийство посла РФ ослабило позиции Турции
алтынташ
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Правительство Турции, возможно, склоняется к тому, чтобы возложить вину за убийство российского посла на сторонников проповедника Гюлена.

Кризис в российско-турецких отношениях все еще возможен, отмечает обозреватель Hurriyet Daily News Семих Идиз. Правительство Турции, возможно, склоняется к тому, чтобы возложить вину за убийство российского посла на сторонников проповедника Гюлена. "Но, очевидно, Москва не позволит турецкому правительству избрать легкий выход - обвинить в убийстве своего нынешнего главного недруга и попытаться извлечь из этого внутриполитическую выгоду", - говорится в статье.

"Убийство Карлова также еще больше ослабило позиции Анкары в Сирии", - пишет автор. По его мнению, этому радуется Асад.

На трехсторонних переговорах в Москве во вторник "Турция фактически похоронила свой прежний курс в Сирии (который так или иначе ничего не дал). Теперь она признает, что свержение Асада не входит в ее программу в Сирии. Вдобавок после саммита мало что было сказано о том, что тревожит Анкару в Сирии сильнее всего, - об устремлениях курдов", - говорится в статье.

"Однако Турция согласилась с тем, что борьба с исламистскими террористическими организациями будет приоритетной задачей, между тем как под эгидой России продолжается поиск решения сирийского конфликта. Говоря попросту, Анкара уступила инициативу в Сирии Москве, перед которой после убийства Карлова оказалась в еще большем долгу", - говорится в статье.

По мнению автора, таким образом Анкара расплачивается за попытки наладить стратегические связи с Россией и другими членами ШОС, призванные компенсировать ухудшение отношений с традиционными союзниками Турции. А правительство расплачивается за то, что ослабляет турецкую демократию. В результате международное влияние Турции слабеет.

Inopressa
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