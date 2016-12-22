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22 декабря 16, 15:14
Шойгу: РФ уничтожила 35 тысяч боевиков в Сирии
российская
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Также в список побед внесли 1500 единиц техники.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские воздушно-космические силы совершили около 19 тыс вылетов в Сирии, при этом уничтожено 35 тыс боевиков и 1500 единиц техники. Об этом сообщает Интерфакс.
 
"Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тыс боевиков, в их числе 204 полевых командира", – сказал Шойгу на коллегии Минобороны в четверг.
 
По словам министра, всего ВКС РФ совершили 18 800 вылетов, нанеся 71 тыс ударов по террористам.
 
"У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 систем реактивного залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 000 единиц стрелкового оружия", – сказал министр.
 
Напомним, ранее журналист заявил, что эвакуация из восточного Алеппо сопровождается проявлениями жестокости со стороны российских военных.
Korrespondent
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