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22 декабря 16, 16:11
Асад считает взятие Алеппо победой для России
Алеппо
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Взятие города является "основополагающим шагом на пути к уничтожению терроризма на всей территории Сирии", заявил Асад.
Взятие города является "основополагающим шагом на пути к уничтожению терроризма на всей территории Сирии", заявил Асад.

Взятие Алеппо правительственными войсками Сирии является победой для союзников Дамаска, а именно для России и Ирана, заявил сирийский президент Башар Асад, передает Reuters.

По его словам, взятие города является "основополагающим шагом на пути к уничтожению терроризма на всей территории Сирии" и создает "условия для завершения (гражданской - ред) войны".

О взятии сирийской армией Алеппо было объявлено 13 декабря. Позже появились фотографии Алеппо после штурма.

16 декабря был завершен вывод бойцов оппозиции из Алеппо.
Korrespondent
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