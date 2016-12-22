Асад считает взятие Алеппо победой для России

Взятие Алеппо правительственными войсками Сирии является победой для союзников Дамаска, а именно для России и Ирана, заявил сирийский президент Башар Асад, передает Reuters.

По его словам, взятие города является "основополагающим шагом на пути к уничтожению терроризма на всей территории Сирии" и создает "условия для завершения (гражданской - ред) войны".

О взятии сирийской армией Алеппо было объявлено 13 декабря. Позже появились фотографии Алеппо после штурма.

16 декабря был завершен вывод бойцов оппозиции из Алеппо.