Пожар в Японии: охвачено уже 140 зданий

В Японии, в городе Итоигава, на побережье Японского моря пожар, возникший в ресторане, распространился из-за сильного ветра на 140 зданий.

Как сообщает в четверг, 22 декабря, Аssociated Рress, пожар начался сегодня утром. К середине дня загорелись 140 домов и других зданий, находящихся рядом с рестораном.

Огонь распространяется дальше. По утверждению местных СМИ, в результате возгорания два человека получили травмы. Причины возникновения пожара в самом ресторане устанавливаются.

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