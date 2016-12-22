Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.43
RUB
0.43
EUR
27.32
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.46
USD
27.11
RUB
0.44
Новости
Мир
22 декабря 16, 17:33
Пожар в Японии: охвачено уже 140 зданий
Япония
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Огонь продолжает распространяться.
Огонь продолжает распространяться.

В Японии, в городе Итоигава, на побережье Японского моря пожар, возникший в ресторане, распространился из-за сильного ветра на 140 зданий.

Как сообщает в четверг, 22 декабря, Аssociated Рress, пожар начался сегодня утром. К середине дня загорелись 140 домов и других зданий, находящихся рядом с рестораном. 

Огонь распространяется дальше. По утверждению местных СМИ, в результате возгорания два человека получили травмы. Причины возникновения пожара в самом ресторане устанавливаются.

Как сообщал Корреспондент.net, в России горел атомный ледокол Ямал. 
Korrespondent
Ещё по теме:
В Вене горит парламент - ВИДЕО
В Павлограде подожгли храм Московского патриархата
В США горит сталелитейный завод (ВИДЕО)
Пожар на Крещатике: эвакуированы 200 человек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Во Франции запах рубля витает над выборами президента
noimageАсад считает взятие Алеппо победой для России
noimageШойгу: РФ уничтожила 35 тысяч боевиков в Сирии
noimageУбийцу российского посла обманули не дав сбежать?
noimageУбийство посла РФ ослабило позиции Турции
Лента новостей
Загрузка...