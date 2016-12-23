Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.45
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
27.33
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.41
USD
27.05
RUB
0.44
Новости
Мир
23 декабря 16, 11:05
Гюлен отрицает причастность к убийству Карлова
Гюлен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен подчеркнул, что не виновен в смерти российского посла Андрея Карлова.

Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировалось в эфире «Россия 24».

"Этот кровавый убийца несколько раз работал охранником турецкого президента, раз десять, об этом говорят СМИ. Как он сам заявлял, он из "Ан-Нусра", так что очевидно, что он ничего общего не имеет с нашим движением - ни в прошлом, ни в настоящем", – заметил Гюлен.

Он также добавил, что осуждает убийство дипломата. Напомним, что Андрея Карлова расстреляли в Анкаре на выставке «Россия глазами турков».

"Мы всегда осуждали терроризм, и в связи с этим я хотел бы подчеркнуть, что искренне осуждаю этот террористический акт против российского посла. Я осуждаю его", – резюмировал общественный деятель.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно в Турции арестовали племянника и племянницу Фетхуллаха Гюлена. Спецслужбы подозревают их в использовании зашифрованных каналов связи.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Анкаре задержаны 5 человек после убийства посла РФ
Чем грозит Турции убийство посла Путина?
Меркель: Теракт в Берлине будет расследован
Меркель зажата в тисках популистов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В США мужчина в самолете напал на дочь Трампа
noimageВ Германии задержаны подозреваемые в теракте в ТЦ
noimageТрамп и Путин ужесточают ядерную риторику
noimageТрамп назначил Спайсера пресс-секретарем
noimageПожар в Японии: охвачено уже 140 зданий
Лента новостей
Загрузка...