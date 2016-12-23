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23 декабря 16, 11:06
В Германии задержаны подозреваемые в теракте в ТЦ
полиция германия
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Полиция Германии в ходе спецоперации в немецком Дуйсбурге задержала двух подозреваемых в подготовке теракта.

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, задержанные являются братьями - выходцами из Косово.

По словам правоохранителей, злоумышленники готовили теракт в торговом центре CentrO в Оберхаузене. Подозреваемым 31 и 28 лет.

Сейчас полиция устанавливают подробности происшествия,  а также возможность причастности других лиц.

Также напомним, в результате теракта в Берлине, который произошел вечером 19 декабря, погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести. 12 человек находятся в тяжелом состоянии в больницах.

"Главный подозреваемый - Анис Амри известен немецким властям как исламист, который представляет угрозу для безопасности. 24-летний тунисец имеет рост 1,78 м и вес около 75 кг, у него черные волосы и карие глаза. Лиц, которые опознают подозреваемого, просят незамедлительно проинформировать полицию", - говорится в сообщении.

Как сообщал Ура Информ, за 11 прошедших месяцев Власти Федеральной Республики Германия выслала больше мигрантов, чем за весь 2015 год.
URA-Inform
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