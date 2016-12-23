В США мужчина в самолете напал на дочь Трампа

Об этом сообщил таблоид TMZ.

"Ваш отец губит страну. Почему она на нашем рейсе? Она должна лететь на частном самолете", - возмутился мужчина.

Как отмечается, дочь Дональна Трампа Иванка никакого внимания на агрессивного пассажира не обратила.

В свою очередь, чтобы угомонить разбушевавшегося мужчину, сотрудникам авиакомпании JetBlue Airways пришлось высадить его с рейса.

Кроме того, когда мужчину выводили из лайнера, он заявил: "Вы выгоняете меня за то, что я выражаю свое мнение?!".

Отметим, что нарушитель - адвокат из Бруклина Дэниэл Дженнингс Голдштейн. Также в авиакомпании сделали заявление о том, что пассажиру предоставят самолет в ближайшее время.

Как сообщал Ура Информ, ранее избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о его желании допустить своих детей к документам государственной важности.