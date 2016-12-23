Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.45
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
27.33
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.41
USD
27.05
RUB
0.44
Новости
Мир
23 декабря 16, 11:09
В США мужчина в самолете напал на дочь Трампа
Иванка Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В салоне самолета авиакомпании JetBlue, готовившегося вылететь из Нью-Йорка, один из пассажиров набросился с руганью на Иванку Трамп, дочь избранного президента США Дональда Трампа, которая с семьей направлялась на рождественские каникулы.

Об этом сообщил таблоид TMZ.

"Ваш отец губит страну. Почему она на нашем рейсе? Она должна лететь на частном самолете", - возмутился мужчина.

Как отмечается, дочь Дональна Трампа Иванка никакого внимания на агрессивного пассажира не обратила.

В свою очередь, чтобы угомонить разбушевавшегося мужчину, сотрудникам авиакомпании JetBlue Airways пришлось высадить его с рейса.

Кроме того, когда мужчину выводили из лайнера, он заявил: "Вы выгоняете меня за то, что я выражаю свое мнение?!".

Отметим, что нарушитель - адвокат из Бруклина Дэниэл Дженнингс Голдштейн. Также в авиакомпании сделали заявление о том, что пассажиру предоставят самолет в ближайшее время.

Как сообщал Ура Информ, ранее избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о его желании допустить своих детей к документам государственной важности.
URA-Inform
Ещё по теме:
Самолет Lufthansa из-за бомбы экстренно сел в Нью-Йорке
Умалишенного покушавшегося на Трампа посадили в тюрьму
Илон Маск стал консультантом Трампа
Могерини: Решения ЕС по РФ не зависят от позиции США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Германии задержаны подозреваемые в теракте в ТЦ
noimageГюлен отрицает причастность к убийству Карлова
noimageТрамп и Путин ужесточают ядерную риторику
noimageТрамп назначил Спайсера пресс-секретарем
noimageПожар в Японии: охвачено уже 140 зданий
Лента новостей
Загрузка...