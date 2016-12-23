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23 декабря 16, 13:26
Белый дом передумал бороться с российской пропагандой
Белый Дом
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Белый дом не намерен противодействовать российской пропаганде.

Вердикт Белого дома был озвучен в документе, который попал в распоряжение газеты Politico.

Согласно поданной информации , сенатор-республиканец Том Коттон сделал попытку склонить Белый дом сотворить специальную комиссию из представителей различных правительственных ведомств для борьбы с  российскими попытками "осуществлять скрытое воздействие", в том числе за счет разоблачения ее "обманов, агентов влияния, коррупции, нарушений прав человека, терроризма и убийств".

Однако администрация на этот призыв добра не дала, заявив в неопубликованном письме к конгрессу США, что подобный союз будет дублировать существующие усилия по противодействию российской пропаганде.

Коттон данное мнение оспаривает. "Это разочаровывает, но не удивляет, что Белый дом выступил против этого положения и других положений законопроекта, направленных на противодействие российскому влиянию. Они утверждают, что уже существуют такие механизмы для выявления тайн и шпионской деятельности России и противодействия ей, однако, на мой взгляд, эти механизмы, очевидно, не справляются с поставленными задачами, учитывая, что в первую очередь мы наблюдаем в США, в том числе взлом компьютерных систем Национального комитета Демократической партии", – заметил диломат.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о дружественной симпатии президенту России Владимиру Путину. В свою очередь, Путин назвал эксцентричного американца ярким и интересным человеком. 
URA-Inform
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