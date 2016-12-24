Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Италии

Миланская полиция застрелила мужчину, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в силах безопасности, подозреваемый был убит в пригороде итальянского Милана в пятницу, 23 декабря.

Ранее итальянское агентство Ansa сообщало, что в Милане полиция застрелила неизвестного во время обычной проверки документов.





В то же время немецкие следователи считают, что подозреваемый в совершении теракта 19 декабря Анис Амри до сих пор скрывается в Берлине, а его бегство из страны не могло пройти незамеченным.





Напомним, в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения.



