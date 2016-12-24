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23 декабря 16, 17:48
Звезды не выступят на инаугурации Трампа?
Трамп
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Такие известные исполнители как Элтон Джон и Селин Дион отказались от участия в концерте.
Такие известные исполнители как Элтон Джон и Селин Дион отказались от участия в концерте.

Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа огласил имена артистов, которые выступят на концерте, приуроченном к церемонии инаугурации. Так, на концерте выступят Нью-Йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский табернакальный хор, а также 16-летняя певица Джэки Эванко, участница популярного в США шоу America's got talent.

Западные СМИ отмечают, что такие известные исполнители как Элтон Джон и Селин Дион отказались от участия в концерте.

Ранее инаугурационный комитет Трампа опубликовал его график на инаугурационную неделю. официальная часть мероприятий начнется утром в четверг, 19 января, с возложения избранными президентом и вице-президентом венка на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище. 
Korrespondent
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