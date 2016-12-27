В Турции продолжают массово задерживать людей

С такой информацией выступили в министерстве внутренних дел страны, передает Reuters. Речь идет о том, что всех этих граждан подозревают в скрытых связях с Фетхуллахом Гюленом.

К слову, именно его Анкара называет зачинщиком государственного переворота в стране. Известно, что в июле арестованы были 426 человек, еще 1096 задержали.

За соучастие с курдскими боевиками остановлено 78 граждан, а за возможные связи с ИГИЛом. Напомним, что недавно в руки правоохранителей попали племянник и племянница Гюлена за якобы использование зашифрованных каналов связи.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно официальная Анкара заявила о том, что жертвами террористов стали 30 человек.