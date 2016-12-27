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26 декабря 16, 14:04
В Молдове с резиденции Додона сняли флаг ЕС
Додон
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Объяснений в канцелярии Додона не дали.
Объяснений в канцелярии Додона не дали.

Со здания резиденции нового президента Молдовы Игоря Додона сняли флаг Европейского союза. Отсутствие флага заметили журналисты и жители Кишинева, сообщает издание Noi.md.

Если раньше слева висел флаг Республики Молдова, а справа флаг Евросоюза, то теперь остался только молдавский флаг. Пока не понятно, был ли снят флаг ЕС из резиденции по приказу нового президента – объяснений его канцелярии по этому поводу еще не было.

Кроме того, в выходные был изменен сайт президента Молдовы, который ведется на трех языках. Если версии на английском и русском языке остались неизменными, то версия на румынском языке (RO) была изменена на версию на молдавском языке (MD). Пресс-секретарь президента Иван Чебан заявил, что "президент уважает Конституцию и призывает всех следовать этому примеру".

Напомним, Додон был избран на пост президента Молдовы 13 ноября. Своими основными задачами на посту главы государства он провозгласил укрепление государственности и нейтралитета, защиту православия и молдавской идентичности. Также он заявлял, что Молдова продолжит имплементацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Korrespondent
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