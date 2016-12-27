Сын Лукашенко не хочет быть президентом

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко 12-летний Николай заявил, что не хотел бы быть президентом, передает белорусское издание Наша Нiва.

"Многие люди спрашивают меня об этом. Мне искренне не очень бы хотелось, будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов", - заявил Лукашенко-младший.

Он отметил, что больше видит себя в роли медика ли военного.

"Может, стал бы врачом. Помогать людям - это хорошо. Может, выбрал бы военную карьеру. Время еще есть подумать", - сказал Николай Лукашенко.

Отметим, в 2007 году Лукашенко заявил:

"Самого маленького буду готовить в преемники, может быть, третий только будет президентом".

А спустя год он сказал: "Я уже сказал: младший сын будет президентом Беларуси".