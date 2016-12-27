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26 декабря 16, 20:18
В Дамаске нехватка воды
Дамаск,вода
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Повстанцы взяли под контроль один из важных источников воды к северо-западу от сирийской столицы.
Повстанцы взяли под контроль один из важных источников воды к северо-западу от сирийской столицы.

Население Дамаска уже три дня страдает от экстремальной нехватки воды. Только в субботу власти заполнили резервуары в двух кварталах города, однако в воскресенье они были уже пустыми.

"Воду не подают уже три дня. Мы можем жить без электричества, но не без воды", – цитируют местные СМИ 51-летнюю жительницы сирийской столицы.
Власти Дамаска отключили подачу воды 23 декабря. Они объяснили это тем, что "террористические группировки отравили источники воды и хранилища дизельным топливом и другими веществами".

Дамаск располагает и другими водохранилищами, однако лишь периодически подает воду в отдельные районы. По сообщению арабской телекомпании "Аль-Джазира", Международный комитет Красного Креста пытается улучшить водоснабжение с помощью насосов.

В Дамаске, по оценкам, проживает 1,5 млн человек, еще 3,5 млн человек живут в его пригородах.

Напомним, утром 25 декабря террористы обстреляли христианский квартал Кассаа Дамаска.
Korrespondent
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