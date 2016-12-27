В Дамаске нехватка воды

Население Дамаска уже три дня страдает от экстремальной нехватки воды. Только в субботу власти заполнили резервуары в двух кварталах города, однако в воскресенье они были уже пустыми.

"Воду не подают уже три дня. Мы можем жить без электричества, но не без воды", – цитируют местные СМИ 51-летнюю жительницы сирийской столицы.

Власти Дамаска отключили подачу воды 23 декабря. Они объяснили это тем, что "террористические группировки отравили источники воды и хранилища дизельным топливом и другими веществами".





Дамаск располагает и другими водохранилищами, однако лишь периодически подает воду в отдельные районы. По сообщению арабской телекомпании "Аль-Джазира", Международный комитет Красного Креста пытается улучшить водоснабжение с помощью насосов.





В Дамаске, по оценкам, проживает 1,5 млн человек, еще 3,5 млн человек живут в его пригородах.





Напомним, утром 25 декабря террористы обстреляли христианский квартал Кассаа Дамаска.



