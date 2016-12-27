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27 декабря 16, 09:14
Турецким СМИ запрещено освещать расследование убийства посла
турция
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Турецким средствам массовой информации запретили освещать расследование убийства в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает CNN Turk.

Как отмечается, мировой суд Анкары постановил временно запретить медиа публиковать информацию, касающуюся убийства Карлова, до окончания расследования. С такой инициативой выступило бюро уголовных расследований прокуратуры Анкары.

"Турецким СМИ отныне запрещается освещать подробности расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова", - говорится в постановлении суда.

Также по его мнению, любые публикации могут стать препятствием для "здорового" расследования дела. Эту информацию также подтвердили источники в суде агентства Anadolu.

По данным издания, под запрет попали кадры с места нападения, снятые во время теракта, а также после него, и любые новости, связанные с подозреваемым и самим инцидентом.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Анкаре  неизвестные напали на посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова.
URA-Inform
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