Турецким СМИ запрещено освещать расследование убийства посла

Об этом сообщает CNN Turk.

Как отмечается, мировой суд Анкары постановил временно запретить медиа публиковать информацию, касающуюся убийства Карлова, до окончания расследования. С такой инициативой выступило бюро уголовных расследований прокуратуры Анкары.

"Турецким СМИ отныне запрещается освещать подробности расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова", - говорится в постановлении суда.

Также по его мнению, любые публикации могут стать препятствием для "здорового" расследования дела. Эту информацию также подтвердили источники в суде агентства Anadolu.

По данным издания, под запрет попали кадры с места нападения, снятые во время теракта, а также после него, и любые новости, связанные с подозреваемым и самим инцидентом.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Анкаре неизвестные напали на посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова.