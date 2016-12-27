Израиль готовит жесткий ответ на резолюцию ООН по Палестине

Страна будет жестко реагировать на ее принятие. Об этом в понедельник вечером, 26 декабря, на церемонии, посвященной презентации проекта развития Севера, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, страна имеет свою гордость и подставлять другую щеку не намерена. Это будет взвешенный, твердый и ответственный ответ и естественная реакция здравомыслящего народа.

Мы будет разъяснить странам мира, что произошедшее в ООН для нас неприемлемо, - пояснил он, добавив, что нет ничего эффективнее решительной реакции, поскольку она создает основу для другого отношения в будущем.

При этом Нетаньяху уверен, что отношения Израиля со странами мира после этого не только не пострадают, но и со временем улучшатся, поскольку все уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений после принятия Советом безопасности ООН резолюции по израильским поселениям в Палестине. Во время встречи Украина вручила после свое разочарование.