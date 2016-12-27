Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.78
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
28.41
USD
27.07
RUB
0.44
Новости
Мир
27 декабря 16, 09:18
Израиль готовит жесткий ответ на резолюцию ООН по Палестине
израиль,флаг,израиля
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Принятая ООН резолюция о запрете возведения новых поселений на палестинских территориях для Израиля неприемлема.

Страна будет жестко реагировать на ее принятие. Об этом в понедельник вечером, 26 декабря, на церемонии, посвященной презентации проекта развития Севера, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, страна имеет свою гордость и подставлять другую щеку не намерена. Это будет взвешенный, твердый и ответственный ответ и естественная реакция здравомыслящего народа.

Мы будет разъяснить странам мира, что произошедшее в ООН для нас неприемлемо, - пояснил он, добавив, что нет ничего эффективнее решительной реакции, поскольку она создает основу для другого отношения в будущем.

При этом Нетаньяху уверен, что отношения Израиля со странами мира после этого не только не пострадают, но и со временем улучшатся, поскольку все уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений после принятия Советом безопасности ООН резолюции по израильским поселениям в Палестине. Во время встречи Украина вручила после свое разочарование.
URA-Inform
Ещё по теме:
Россия ввязалась в драку Израиля с Палестиной
Президент Израиля из-за смерти Переса покидает Украину
Аббас переводит финпомощь ЕС на счета террористов
Российские ПВО в Сирии увеличивают конфронтацию с США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Основные геополитические тенденции 2017 года
noimageОружие Кремля: Дезинформация и запугивание
noimageИрак грозит разгромить ИГ за три месяца
noimageСамые грандиозные провалы армии РФ во все времена
noimageОдин из главарей ИГ погиб в Сирии
Лента новостей
Загрузка...