В Казахстане в своей квартире найден мертвым дипломат РФ

Сотрудник Министерства иностранных дел России Роман Скрыльников был найден в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт, передает Федеральное агентство новостей.

Скрыльников был в Казахстане в командировке. Специалисты, обследовавшие тело, не нашли признаков насильственной смерти.

В посольстве РФ в Казахстане подтвердили информацию о смерти дипломата.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве найден застреленным начальник одного из отделов МИД РФ.