В Казахстане в своей квартире найден мертвым дипломат РФ

Сотрудник Министерства иностранных дел России Роман Скрыльников был найден в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт, передает Федеральное агентство новостей.
Скрыльников был в Казахстане в командировке. Специалисты, обследовавшие тело, не нашли признаков насильственной смерти.
В посольстве РФ в Казахстане подтвердили информацию о смерти дипломата.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве найден застреленным начальник одного из отделов МИД РФ.