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27 декабря 16, 10:57
В Казахстане в своей квартире найден мертвым дипломат РФ
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Сотрудника МИД РФ обнаружили в квартире.
Сотрудник Министерства иностранных дел России Роман Скрыльников был найден в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт, передает Федеральное агентство новостей.
 
Скрыльников был в Казахстане в командировке. Специалисты, обследовавшие тело, не нашли признаков насильственной смерти.
 
В посольстве РФ в Казахстане подтвердили информацию о смерти дипломата.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве найден застреленным начальник одного из отделов МИД РФ. 
Korrespondent
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