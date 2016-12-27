Киссинджер надо предотвратить новую холодную войну

Дональд Трамп привлекает на свою сторону внешнеполитического тяжеловеса, пишет Bild. Легендарный экс-министр иностранных дел Генри Киссинджер должен будет разъяснить всему миру суть внешнеполитических планов будущего президента США, а также растолковать, что тот имеет в виду, намекая в Twitter на новую ядерную гонку вооружений с Россией. По информации издания, Киссинджер фигурирует как автор плана по урегулированию ситуации на Украине.

"Киссинджер, - пишет немецкий таблоид, - может стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп намерен сблизиться с Кремлем. По слухам, у бывшего госсекретаря необычайно тесная связь с шефом Кремля".

"Возможность новой холодной войны, а также нынешняя напряженность между Дональдом Трампом и властями КНР делают опыт Киссинджера особенно ценным", - замечают авторы публикации.

"Генри Киссинджер, - говорится в публикации, - познакомился с Путиным после падения Берлинской стены. Поговаривают, то тогда Киссинджер спросил молодого русского о его профессиональной деятельности. "Я работал в спецслужбах", - якобы ответил бывший сотрудник КГБ. Как можно прочитать в биографии Путина, Киссинджер ответил на это: "Все приличные люди начинали в спецслужбах. Я тоже".

"Киссинджер считает, что примирение с Россией - верный шаг, который поможет продемонстрировать противовесную позицию перед лицом наращивающего военную мощь Китая. Баланс между Америкой и Россией укрепит стабильность в мире", - пишут авторы статьи.

"Как говорится в аналитическом документе для западноевропейских спецслужб, основанном на информации из окружения Трампа, будущий президент стремится к отмене антироссийских санкций "по совету Киссинджера", - сообщает издание. - Кроме того, внешнеполитический гуру якобы советует избранному президенту признать главенство России в бывших советских республиках от Белоруссии и Украины до Грузии и Казахстана. Другими словами: США могут признать российское политическое влияние на территории от Польши и стран Балтии до Ирана, Афганистана и Китая".

Что касается Украины, то здесь должен быть разработан план по политическому и экономическому развитию. Суть идеи заключается в том, поясняют авторы, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины, постепенно уходя оттуда. В ответ Запад больше не поднимает крымский вопрос.

"О том, насколько тесно Путин связан с Трампом, свидетельствует еще один фрагмент из документа, подготовленного для спецслужб: там говорится, президент Путин мог в любое время связаться с Трампом", - передает издание.

Марсель Ван Херпен, специалист по России из голландского аналитического фонда Cicero Foundation, так объясняет мотивацию Киссинджера. "Он реалист. Для него важнее всего международный баланс, а не права человека или демократия".