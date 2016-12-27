Реакция Кремля на информацию о новом после РФ в Турции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном назначении полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом России в Турции, заявив, что в первый раз об этом слышит, передает телеканал Дождь.

"Первый раз слышу", – сказал пресс-секретарь президента России.

Песков заверил, что "пока каких-либо решений не принималось".

Ранее российские СМИ назвали Михаила Бабича вероятным кандидатом на пост посла России в Турции после убийства Андрея Карлова в Анкаре. Назначение должно состояться в начале 2017 года.

Как сообщал Корреспондент.net, летом нынешнего года Россия запрашивала у Украины агреман на назначение послом Михаила Бабича, но получила отказ.