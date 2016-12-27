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27 декабря 16, 14:48
В Конгрессе США назвали лидеров на рынка торговли оружием
оружие
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США в прошлом году продали оружия на общую сумму 40 млрд долларов, сохранив за собой лидирующие позиции на этом рынке.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на исследование американского конгресса.

Как отмечается, указанная сумма равна примерно половине от стоимости всех контрактов, заключенных по поставкам оружия в 2015 году. В свою очередь, второе место заняла Франция, которая продала оружия на 15 млрд долларов.

"В прошлом году мировой рынок вооружений сократился по сравнению с 2014 годом на 9 млрд долларов - общая сумма сделок составила 80 млрд долларов", - говорится в сообщении.

По данным исследования, сокращение произошло во многом из-за сокращения закупок вооружений развивающимися странами: если в 2014 году они купили оружия на 79 млрд долларов, то годом позже их расходы на покупку оружия за границей снизились до 65 млрд долларов.

"Лидерами по заключенным контрактам на покупку оружия стали Катар, который заключил контракты на сумму более 17 млрд долларов, Египет - почти 12 млрд долларов и Саудовская Аравия - более 8 млрд долларов", - гласит сообщение.

Отметим также, что Россия продала в 2015 году оружия на 11,1 млрд долларов, хотя в 2014 году продажи составили 11,2 млрд долларов. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что экспорт военной продукции из России в 2015 году составил 14,5 млрд долларов и превысил ожидания.

Как сообщал "Ура-Информ",  Соединенные Штаты Америки намерены в 2017 году увеличить военную помощь Украине.
URA-Inform
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