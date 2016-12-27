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27 декабря 16, 15:36
В Молдове за "кокетство с НАТО" уволен министр
Шалару
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Экс-министр также открыто выступал и выступает за объединение Молдовы с Румынией.
Экс-министр также открыто выступал и выступает за объединение Молдовы с Румынией.

Президент Молдовы Игорь Додон отправил в отставку министра обороны Анатолия Шалару за то, что тот "кокетничал с НАТО". Соответствующий указ Додон обнародовал на своей странице в Facebook во вторник, 27 декабря.

"Напомню, что этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что мы по конституции являемся нейтральной страной, открыто пропагандировал объединение Молдавии и Румынии", – подчеркнул Додон.

Он добавил, что Шалару неоднократно обвинялся в коррупции, нанесении оборонному ведомству ущерба на десятки миллионов леев.

Напомним, Додон был избран на пост президента Молдовы 13 ноября. Своими основными задачами он провозгласил укрепление государственности и нейтралитета, защиту православия и молдавской идентичности.
Korrespondent
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