В Молдове за "кокетство с НАТО" уволен министр

Президент Молдовы Игорь Додон отправил в отставку министра обороны Анатолия Шалару за то, что тот "кокетничал с НАТО". Соответствующий указ Додон обнародовал на своей странице в Facebook во вторник, 27 декабря.

"Напомню, что этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что мы по конституции являемся нейтральной страной, открыто пропагандировал объединение Молдавии и Румынии", – подчеркнул Додон.

Он добавил, что Шалару неоднократно обвинялся в коррупции, нанесении оборонному ведомству ущерба на десятки миллионов леев.

Напомним, Додон был избран на пост президента Молдовы 13 ноября. Своими основными задачами он провозгласил укрепление государственности и нейтралитета, защиту православия и молдавской идентичности.