РФ винит США в нарушении ядерного паритета

Россия раскритиковала новый закон о расходах на оборону США, заявив, что планы Вашингтона по противоракетной обороне направлены на разрушение ядерного паритета с Москвой.

Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Американский президент Барак Обама ранее подписал бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны, где соответствующая помощь Украине увеличена до 350 миллионов долларов.

"Солидный раздел закона посвящен тематике ПРО. Причем, если раньше американской ПРО ставилась задача парировать "ограниченные удары" по США, то теперь она должна обеспечить "эффективную, надежную эшелонированную защиту от ракетного нападения", - заявила она.

"Таким образом, басни о ядерной угрозе со стороны Ирана и Северной Кореи, которыми нас долго пичкали, обосновывая необходимость развертывания противоракет, отброшены в сторону, и прямо дано понять, что планы Вашингтона гораздо шире и направлены на разрушение ядерного паритета с Россией для достижения односторонних преимуществ в стратегической сфере", - сказала Захарова.

Она также добавила, что Москва считает враждебным шагом разрешение в новом законе о расходах на оборону США поставлять переносные зенитные ракетные комплексы сирийской оппозиции.

Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что нужно укрепить ядерный потенциал США.

Корреспондент.net ранее разбирался, какие ядерные ракеты есть у США.