В Казахстане блогеру за посты о Путине дали три года тюрьмы

Суд в Актобе (Казахстан) приговорил к трем годам колонии общего режима предпринимателя Саната Досова за разжигание социальной розни в соцсетях.

Как сообщает ресурс Nur.Kz, уголовное дело было возбуждено из-за постов о президенте РФ Владимире Путине. Издание Актобе Таймс утверждает, что Досов писал о том, что Путин разваливает страну.

"Никто не будет нападать, сам народ поймет и тогда трудно будет что изменить! Русский останови фашизм на своей земле!", – приводит издание слова осужденного.

Сообщается, что на суде Досов свою вину признал и раскаялся. Адвокаты осужденного предполагают, что страницу осужденного могли взломать.

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