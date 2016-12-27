Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.78
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
28.41
USD
27.07
RUB
0.44
Новости
Мир
27 декабря 16, 17:41
В Казахстане блогеру за посты о Путине дали три года тюрьмы
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мужчина размещал в соцсетях сообщения о "фашизме в России".
Мужчина размещал в соцсетях сообщения о "фашизме в России".

Суд в Актобе (Казахстан) приговорил к трем годам колонии общего режима предпринимателя Саната Досова за разжигание социальной розни в соцсетях.

Как сообщает ресурс Nur.Kz, уголовное дело было возбуждено из-за постов о президенте РФ Владимире Путине. Издание Актобе Таймс утверждает, что Досов писал о том, что Путин разваливает страну. 

"Никто не будет нападать, сам народ поймет и тогда трудно будет что изменить! Русский останови фашизм на своей земле!", – приводит издание слова осужденного.

Сообщается, что на суде Досов свою вину признал и раскаялся. Адвокаты осужденного предполагают, что страницу осужденного могли взломать.

Как сообщал Корреспондент.net, Владимир Путин смутил учителя вопросом о зарплате. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Владимир Путин: Я придумал строить Керченский мост
Несуществующий СССР все еще разваливается
Страны Балтии стали тыловой базой противников Кремля
В РФ - экономика не главное
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Основные геополитические тенденции 2017 года
noimageОружие Кремля: Дезинформация и запугивание
noimageИрак грозит разгромить ИГ за три месяца
noimageСамые грандиозные провалы армии РФ во все времена
noimageОдин из главарей ИГ погиб в Сирии
Лента новостей
Загрузка...