Один из главарей ИГ погиб в Сирии

На севере Сирии в ходе боев погиб один из главарей террористов "Исламского государства", пишет Аl Аrabiya со ссылкой на правозащитников из Сирийской обсерватории по правам человека.

По данным правозащитников, Абу Джандали аль-Кувайти вероятно погиб в ходе попытки террористов выбить войска демократических сил Сирии из поселка Джабар, который они взяли под контроль в понедельник.

Однако контратака ИГ потерпела неудачу и поддерживаемые коалицией Демократические силы Сирии вместе с курдскими повстанцами продвинулись на пять километров.

Ранее в Пакистане ликвидировали одного из главарей ИГИЛ.

Также отметим, накануне в США спрогнозировали разгром "Исламского государства" в течении двух лет.