Ирак грозит разгромить ИГ за три месяца

Напомним, сейчас иракские военные проводят операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны - Мосула.





Ранее в Ираке рассказали, где прячется главарь ИГ.





А накануне в США спрогнозировали разгром "Исламского государства" в течении двух лет.