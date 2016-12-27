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27 декабря 16, 17:46
Ирак грозит разгромить ИГ за три месяца
Ирак
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Сейчас иракские военные проводят операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны - Мосула.
Сейчас иракские военные проводят операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны - Мосула. Иракский премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил, что Иракская армия в течение трех месяцев разгромит террористов "Исламского государства", заявил премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади в эфире телеканала Ас-Сумария.

Напомним, сейчас иракские военные проводят операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны - Мосула.

Ранее в Ираке рассказали, где прячется главарь ИГ.

А накануне в США спрогнозировали разгром "Исламского государства" в течении двух лет.
Korrespondent
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