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27 декабря 16, 18:05
Оружие Кремля: Дезинформация и запугивание
кремль
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Хакерские атаки, применение "фабрик троллей", распространение дезинформации - лишь несколько примеров тактики, используемой для оказания влияния на противников Кремля и сеяния среди них раздоров, пишет экс-конгрессмен Майк Роджерс.

"Такое впечатление, что каждый день появляются новые откровения о российской агрессии", - пишет в своей статье в The Washington Times экс-конгрессмен Майк Роджерс, ныне ведущий и обозреватель CNN.

"Применение Россией грубой, жесткой силы дополняется тайной кампанией "мягкой силы", которая призвана оградить государство от внутриполитических и зарубежных вызовов", - говорится в статье.

"Хакерские атаки на правительственные и государственные организации, применение "фабрик троллей" для того, чтобы затыкать рот критикам и запугивать их, распространение дезинформации - лишь несколько примеров тактики, используемой, чтобы оказывать влияние на противников Кремля и сеять среди них раздоры", - пишет автор. По его мнению, при власти Путина попытки проникнуть во влиятельные ведомства и институции приобрели новый, драматичный размах.

Выборы в Германии, Франции и Нидерландах в 2017 году состоятся на фоне страхов перед российским вмешательством, продолжает автор. "Это сочетание - хакерские атаки, подрывающие доверие к институтам, плюс распространение пропаганды - разъедает западную демократию. По этой и другим причинам Европарламент просит о капиталовложениях в институты, призванные привлекать внимание к российским усилиям по дезинформации", - говорится в статье.

Роджерс призывает американцев предпринять контрмеры. "Важный шаг - "Акт о противодействии дезинформации и пропаганде", внесенный сенаторами Робом Портманом и Крисом Мёрфи и включенный в Постановление о выделении средств на национальную оборону на 2017 финансовый год", - пишет он. Роджерс сообщает, что на основании закона "в Госдепартаменте будет создан межведомственный центр для координации контрпропагандистской работы всех правительственных органов США", а также "существенно расширится спектр инструментов, доступных для противодействия дезинформации".

"То, что эта проблема вдохновила важные законы, свидетельствует о серьезности угрозы. Такова одна из причин, по которым я стал сотрудничать с Beacon Project организации International Republican Institute (IRI) - программой разоблачения и противодействия российской дезинформации в Европе, где особенно агрессивно проводится кампания по подрыву демократии с помощью вышеописанной тактики. Недавно Beacon Project презентовал новый инструмент сбора этих ложных измышлений и отслеживания их истоков и путей распространения. Он поможет тем, кто принимает решения, лучше узнать характер проблемы и на этой основе разработать эффективную ответную политику", - говорится в статье.

Автор призывает США и их европейских партнеров сообща "доносить убедительные, подкрепленные фактами мысли, которые подчеркивают важность наших демократических институтов, а также абсурдность и несостоятельность попыток России подорвать их".

Inopressa
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