Основные геополитические тенденции 2017 года

Возвращение и усиление России и Ирана, закат левых сил в Южной Америке, китайско-американские отношения

2016 год подходит к концу, и Atlantico предлагает своим читателям серию прогнозов на 2017-й. По мнению Александра дель Валля, французского геополитолога и публициста, этот год может стать годом большого возвращения и усиления России, вплоть до самой высокой позиции на международной арене.

"Я думаю, что 2017 год следует рассматривать в аспекте большого возвращения России (уже начавшегося в 2015 году) на международную арену. Русские занимаются освобождением части Сирии от исламистских и джихадистских оппозиционеров, что позволит им оказывать большее воздействие на переговоры и навязывать свою программу. Переходный процесс в Сирии становится все более возможным, и именно русские будут задавать в нем тон. Кроме того, приход к власти по ту сторону Атлантики Дональда Трампа начиная с января-февраля, весьма вероятно, приведет к новому соглашению между странами Запада, благоприятному для России, которая будет усиливаться в качестве важного участника на международной арене, вплоть до достижения дипломатического паритета с США", - прогнозирует эксперт.

"Желание Трампа сблизиться с Москвой в буквальном смысле революционно для США, - рассуждает далее Дель Валль. - В то же время, как недавно заявил Владимир Путин, цена на нефть неизбежно продолжит свой рост, вследствие чего его страна сможет противостоять ужасному экономическому кризису. Может быть, даже санкции против России будут отменены Америкой, если Трамп сдержит предвыборные обещания, что также может воодушевить Франсуа Фийона, известного своей пророссийской ориентацией и враждебностью к санкциям, если он окажется у власти". "По всем этим причинам - рост цены на нефть, серьезный разворот в Сирии, перезагрузка Трампа/Фийона с Москвой - 2017 год должен стать годом России", - утверждает политолог.

"На региональном уровне я также думаю о возвращении Ирана, в частности в Ирак, под прикрытием сегодняшнего повторного захвата страны перед лицом "Исламского государства". Главными проигравшими здесь рискуют стать курды в Сирии и в Ираке, если Турция продолжит договариваться с Путиным, и они будут зажаты с двух сторон", - полагает эксперт.

"Большой загадкой 2017 года может стать Китай. Встанет ли он в позицию конфронтации с Дональдом Трампом, как предсказывают многие после известного телефонного разговора с лидером Тайваня, или, наоборот, произойдет прагматический сговор, что также упоминалось некоторыми китайскими носителями мнений, которые благосклонно смотрят на желание нового американского президента пересмотреть вопрос соглашений о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые не устраивали Китай, желавший их заменить на конкурирующие межзональные соглашения, управляемые им самим?" - задается вопросом автор.

"Другая тенденция может наблюдаться в Латинской Америке на фоне заката пресловутого левого поворота, начавшегося в начале 2000-х (чавизм, боливаризм, неоперонизм, антиамериканский индихенизм и т.д.). Сегодня мы присутствуем при масштабном отходе левых и антиамериканских крайне левых и при повсеместном возвращении либералов и правых в эту часть света (Бразилия, Аргентина, в скором времени Венесуэла). Это, несомненно, изменит расклад по отношению к Западу и к США", - говорится в статье.

"Наконец, в противовес известному выражению "счастливая глобализация" повсюду наблюдается обратное явление - "деглобализация", - пишет автор. - Это не означает, что глобализация ушла в прошлое, однако ясно прослеживается возвращение к суверенизму, популизму, протекционизму, ко всему национальному с точки зрения экономической, идеологической и политической. Требование "деглобализации" - исключительно важный факт с политической подоплекой, поскольку народы отдают себе отчет, что с глобализацией можно не только выиграть, указывают многие экономисты".

"Таким образом, подведем итог: мы являемся свидетелями большого возвращения реальной политики (Россия, США, Китай, Индия, Турция и т.д.) и суверенизма", - заключает Дель Валль.