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28 декабря 16, 10:32
На Кубе запрещен культ личности Фиделя Кастро
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Именем Фиделя Кастро нельзя называть улицы или награды

Кубинский парламент запретил использовать имя недавно скончавшегося лидера страны Фиделя Кастро при названии улиц или каких-либо других объектов, а также для названия наград или титулов.

Президент Кубы Рауль Кастро отметил, что его брат выступал против культа личности и этот закон соответствует его воле.

Фидель Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни.

1 января 1959 года Повстанческая армия под предводительством Кастро вошла в Гавану, а через некоторое время после смены власти он стал премьер-министром страны.

Кастро руководил Кубой почти пятьдесят лет, в 2008 году он передал полномочия брату Раулю.
Delo
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