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28 декабря 16, 11:16
Россия слабее чем СССР, но сдерживать ее не выходит
кремль
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Западные дебаты, как взаимодействовать с Россией, проникнуты ощущением бессилия.

Россия намного слабее, чем СССР в свое время, но сегодня имеет больше возможностей для причинения ущерба другим странам, утверждает в статье, опубликованной The Financial Times, Лилия Шевцова, сотрудник Russia and Eurasia Programme (Chatham House, Великобритания). "Западные дебаты о том, как сдерживать Россию (или взаимодействовать с ней), проникнуты ощущением своего бессилия", - говорится в статье.

"Система уцелела благодаря тому, что отбросила коммунистическую идеологию, переняла либеральные стандарты и стала имитировать партнерство с Западом, а затем переключилась на сопротивление ему", - считает автор.

По мнению Шевцовой, невозможно успешно сдерживать государство, которое интегрировано в мировые системы торговли и безопасности. "Изоляция ядерной державы - еще более рискованная идея", - говорится в статье. Вдобавок Москва старается обаять Запад.

"Напористость Кремля - это способ вынудить Запад к взаимодействию на условиях Москвы", - говорится далее. Кремль переходит к тактике, направленной на раскол либеральных стран, и попробует найти промежуточную точку между "быть на стороне Запада" и "быть против западной политики".

Шевцова считает, что западные призывы пойти на уступки России лишь укрепляют антисовременные, антилиберальные тенденции в самой России. Двухвекторный подход - сдерживание плюс взаимодействие - тоже не срабатывает, так как сдерживание никак не может порождать доверие.

Идея "отношений на основе сделок", которую, как ожидается, поддержит Трамп, тоже не обнадеживает. Москва готова к новой "большой сделке". "Она не только хочет заключить "новое Ялтинское соглашение", но и желает, чтобы Запад одобрил право России интерпретировать глобальные правила, как ей заблагорассудится, и выстроить порядок, основанный на балансе интересов и держав", - говорится в статье.

"Но какой может быть баланс при столь гигантской асимметрии в военно-экономическом могуществе сторон сделки?" - вопрошает автор.

"Запад не сможет принять ответные меры, пока не решит, что делать с опорами, которыми иллиберальные системы, например российская, обзавелись в западных обществах, а также пока не отбросит амбивалентность при защите норм либеральной демократии", - заключает Шевцова. Она не испытывает оптимизма, так как политические элиты России и Запада не знают, как строить недружественные отношения в эру глобализации.

Inopressa
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