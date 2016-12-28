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28 декабря 16, 15:38
В Китае установили статую петуха смахивающего на Трампа-Фото
Трамп
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У птицы "фирменная" прическа американского лидера.
У птицы "фирменная" прическа американского лидера.

В Китае, в городском округе Тайюань установлена статуя петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет CNN, птица с "фирменной" прической политика установлена рядом с одним из торговых центров.  Заказчик статуи – компания-владелец торгового комплекса.

Также сообщается о планах выпуска серии тематических продуктов и маленьких копий похожего на Трампа петуха.

A mall in China has erected a statue reimagining Donald Trump as a giant rooster: https://t.co/NzPvfhFp5s pic.twitter.com/9cmaxiEnDx

— CNN (@CNN) 28 декабря2016 г.
Korrespondent
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