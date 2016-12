В Китае установили статую петуха смахивающего на Трампа-Фото

В Китае, в городском округе Тайюань установлена статуя петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет CNN, птица с "фирменной" прической политика установлена рядом с одним из торговых центров. Заказчик статуи – компания-владелец торгового комплекса.

Также сообщается о планах выпуска серии тематических продуктов и маленьких копий похожего на Трампа петуха.

