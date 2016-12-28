В Берлине задержан возможный сообщник террориста

В Германии задержали предполагаемого сообщника террориста на рождественской ярмарке в Берлине, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в полиции.

19 декабря грузовик въехал в толпу в Берлине, погибло 12 человек. Водителю удалось бежать. Через два дня исполнитель теракта в Берлине, выходец из Туниса Анис Амри, был найден в Италии, где его застрелила местная полиция.

Сообщается, что возможным сообщником Амри оказался 40-летний выходец из Туниса, проживающий в Берлине.

Издание пишет, что полиция провела обыски в жилом помещении подозреваемого и бизнес-помещении в районе Темпельхоф. Мужчина были временно задержан.

В свою очередь Die Welt отмечает, что следователи проанализировали информацию с мобильного телефона тунисца Амри и выявили, что задержанный мог поддерживать контакт с исполнителем теракта.

По данным издания, до конца завтрашнего дня будет принято решение о выдаче ордера на арест подозреваемого сообщника.

Ранее в Тунисе задержали еще троих подозреваемых в теракте в Берлине.